«Первый шаг из трех»: судовладелец «Норда» отреагировал на возвращение экипажа

Симферополь, 30 октября. Возвращение экипажа незаконно удерживаемого на Украине российского судна «Норд» является лишь первой победой, заявила представитель Керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

Судовладелец отреагировал на возвращение экипажа «Норда». Напомним, семеро российский моряков были обменены на семерых украинцев с рыболовецкого судна ЯМК-0041, которые были задержаны при незаконной ловле камбалы у берегов Крыма

«Первая победа и первый шаг из трех, — приводит слова Шевелевой РИА Новости. — Второй — капитан и скорейшее завершение его процессов. Третий — судно, обжалование его конфискации».

Она пояснила, что это важно и для жизни колхоза, и для настроения в рыболовной отрасли в целом.

Ранее власти Крыма заявили, что поддержат вернувшийся домой экипаж «Норда».