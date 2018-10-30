Эстонский паром с пассажирами потерял управление в Балтийском море

Москва, 30 октября. Эстонский паром Regal Star потерял управление у берегов Швеции из-за неполадок в системе электроснабжения. Об этом сообщает эстонская газета Postimees.

По данным издания, в минувший полдень паром Regal Star, принадлежащий эстонской судоходной компании Tallink, оказался полностью обесточенным, в результате чего экипаж потерял возможность управления судном. Позднее неуправляемый паром столкнулся с навигационным знаком Реммаргрунд (Remmargrund), однако судно не получило значительных повреждений. После этого команде удалось бросить якорь у берегов Швеции.

На помощь парому направляется шведский буксир Montfred, а также спасательное судно Stenhammar. На борту парома находятся 11 пассажиров и 27 членов экипажа. В ближайшее время паром будет отбуксирован в шведский порт Каппельскяри.