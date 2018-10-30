Москалькова о возвращении моряков «Норда»: Первым делом они достали флаг России

Москва, 30 октября. Моряки российского судна «Норд» достали из-за пазухи российский флаг сразу же, как только оказались в Крыму. Об этом во вторник заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Первое, что они достали из-за пазухи, это флаг РФ, который они сняли с судна «Норд» и пронесли с собой через все свои испытания, через все кордоны. И хранили это, как хранили партизаны самую главную святыню в своей жизни», — отметила она.

По словам омбудсмена, семьи задержанных на Украине моряков ждали их больше полугода. К сожалению, капитана корабля Владимир Горбенко освободить пока не удается. Тем не менее, он находится в удовлетворительном состоянии, если не считать колоссальной психологической нагрузки, пишет KP.ru.

Ранее Москалькова заявила, что она приложит все силы для того, чтобы вернуть на родину Горбенко. Капитан «Норда» подозревается украинскими властями в «нарушении порядка въезда» в страну.

Напомним, что в марте украинские пограничники задержали российское судно «Норд», зарегистрированное в Крыму. Экипаж судна, которых Киев считает украинскими гражданами, несмотря на российские паспорта, был взят под стражу. Москва расценила эти действия как пиратство на море и начала досматривать все суда, идущие в украинские порты.

Во вторник стало известно о том, что России удалось обменять семерых членов экипажа «Норда» на семерых задержанных в России украинских моряков.