Сирия новости 31 октября 07.00: курды несут потери в Ракке; два полевых командира «Ан-Нусры» ликвидированы на западе Алеппо

Сирия, 31 октября. Курды несут потери в Ракке; два полевых командира «Ан-Нусры» ликвидированы на западе Алеппо; «Хурас ад-Дин» выдавливает другие группировки из долины Аль-Габ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курды: потеряли девять боевиков в Ракке; совершили очередной теракт в Африне.

«Исламское государство»1: ликвидировало одного из главарей «Хайят Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: потеряли двух полевых командиров в ходе стычки с «Сирийской свободной армией».

«Народное сопротивление восточных районов»: атаковало блокпост и патрульный автомобиль SDF.

Провинция Латакия

Радикальные группировки, сохраняющие свое присутствие в долине Аль-Габ, не оставляют попыток выдавить из этого района «умеренные» формирования. По данным Telegram-канала @nors2017, из-за давления со стороны группировки «Хурас ад-Дин», связанной с запрещенной в РФ террористической организацией «Аль-Каида»1, силы «Файлак аш-Шам» переместились из района Телль-Заджрим в населенный пункт Хлуль.

Провинция Алеппо

Все ближе к административному центру провинции Алеппо стягивает свои силы альянс «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает один из медиацентров джихадистов. Несколько сотен боевиков было переброшено с более западных позиций в населенные пункты Кафер-Нааль, Абу-Шайлам и Эль-Мугэйр.

Как передает источник в Twitter (@RisboLensky), в районе населенного пункта Кафр-Хамра было ликвидировано два полевых командира «Хайят Тахрир аш-Шам» Хаттаб Абу Акрам и Абу Тураб аль-Шарай. Это случилось в ходе стычки террористов с отрядами «Свободной сирийской армии». Причиной перестрелки стали разногласия между группировками по поводу размещения штаба «Ан-Нусры» в подконтрольном ССА населенном пункте.

В Аль-Бабе в результате теракта устроенного «Исламским государством» был ликвидирован один из главарей «Ахрар аш-Шам» Абу Абдул Рахман Муаскарат. Террористы из «спящей ячейки» подорвали автомобиль полевого командира с помощью фугаса. Об этом сообщает Telegram-канал @Syrianow10.

Параллельно с этим продолжается партизанская операция курдских «Отрядов народной самообороны» «Гнев Оливок», направленная против боевиков «Свободной сирийской армии» в Африне. По информации источника в Twitter @QSD_Jabha, курды совершили очередной теракт, на этот раз у блокпоста ССА в Масаканлы. Взрывом было ликвидировано трое боевиков.

Провинция Дейр-эз-Зор

В район ведения боевых действий против боевиков «Исламского государства» продолжает прибывать отряды подкрепления «Демократических сил Сирии». Ближневосточное издание Euphrates Post сообщает, что около 300 боевиков SDF было переброшено из Джиср аш-Шаддади и Эль-Халю в район города Хаджин. Отмечается, что международная коалиция также продолжает наносить удары по территории последнего оплота боевиков «Исламского государства».

Напомним, в воскресенье террористы «Исламского государства», воспользовавшись песчаной бурей смогли выбить «Демократические силы Сирии» из нескольких населенных пунктов вдоль восточного берега Евфрат и, по некоторым данным, даже установить контроль над участком сирийско-иракской границы в районе деревни Багуз-Тахтани. В ходе наступления ИГИЛ1 курды потеряли только убитыми свыше 60 боевиков.

Провинция Идлиб

Telegram-канал @NewsTerkey1 сообщает о боях между «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Файлак аш-Шам» в районе Маарет ан-Нумана. Причина вооруженного столкновения источниками не называется, однако по его итогам 2 боевика «Джебхат ан-Нусры» были уничтожены и еще несколько получили ранения.

Напомним, 17 сентября Россия и Турция подписали соглашения о стабилизации ситуации в зоне деэскалации «Идлиб», которое предусматривало создание демилитаризованной зоны вокруг подконтрольных боевикам территорий на северо-западе Сирии. Однако радикальные исламисты закономерно отвергли условия соглашения, отказавшись сдавать оружие и покидать районы вдоль линии соприкосновения сторон. Выступая на саммите в Стамбуле 27 октября, президент России Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право помочь официальному Дамаску в случае провокации боевиков.

Провинция Ракка

«Народное сопротивление восточных районов» продолжает партизанскую борьбу против курдских вооруженных формирований в провинции Ракка. По данным источника в Twitter (@raedsyrian002), ополченцы ликвидировали четырех и ранили пятерых боевиков «Демократических сил Сирии» в ходе на один из блокпостов и патрульный автомобиль SDF.

Провинция Хама

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам», которые отвергли сочинские соглашения, готовят свои позиции к ударам авиации. По сообщениям источника в Telegram (Eye_on_the_north), террористы маскируют тяжелое вооружение, которое отказались сдавать Анкаре, а также техники и укрытий в окрестностях Мурека, Тертияха и Сукайка.

Укрепляет свои позиции и другая отказавшаяся выполнять условия сочинских соглашений группировка — «Джейш аль-Изза». Telegram-канал @mdadasham, сообщает о проведении соответствующих работ боевиками в районах юго-восточнее Аль-Латамины и севернее Хербет-Арбайн.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)