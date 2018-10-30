Двух варанов сняли с рейса «Победы», их хозяев не нашли

Москва, 30 октября. На борту самолета, летевшего из Иркутска в Москву, обнаружили редких животных. В российскую столицу рейсом авиакомпании «Победа» пытались переправить двух варанов.

В пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы сообщили, что пресмыкающиеся своим появлением сильно удивили пассажиров самолета. Еще удивительнее, что на борту не нашлось их хозяина. Животных, которые в природе встречаются только на Малайском архипелаге, посадили в коробку, а по прибытию в Москву — отправили в специализированный центр.

Отметим, перевозка экзотических животных в самолете без соответствующих документов, а также специализированных контейнеров строго запрещена. В 2010 году в Конго потерпел крушение самолет, на борт которого один из пассажиров пронес крокодила. В какой-то момент животное сбежало от своего хозяина и вызвало панику в самолете. Из-за перегруза в носовой части, куда ринулись испуганные пассажиры, самолет потерял равновесие и рухнул — погибли 20 человек.