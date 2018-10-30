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Вернувшийся домой экипаж «Норда» получит помощь от властей Крыма

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Вернувшийся домой экипаж «Норда» получит помощь от властей Крыма

Симферополь, 30 октября. Вернувшийся домой экипаж «Норда» получит помощь от крымских властей, заявил вице-спикер парламента республики Ефим Фикс.

30 октября семь членов экипажа судна «Норд», которых незаконно удерживали на Украине, были обменены на семь украинских моряков с рыболовецкого судна ЯМК-00412. Фикс отметил, что российским морякам оказывалась вся необходимая, в том числе и правовая, помощь, когда они находились на территории Украины.

«И сегодня, после возвращения, я думаю, что руководство республики примет соответствующие меры и решения для оказания помощи тем людям, которые возвратились в Крым, вернулись к своим семьям домой», — приводит его слова РИА Новости.

Вернувшийся домой экипаж «Норда» получит помощь от властей Крыма

Напомним, «Норд» был захвачен украинскими пограничниками 25 марта, так как Киев считал российских моряков якобы гражданами Украины. Украинское судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма во время незаконного вылова камбалы.

Автор: Катерина Иванова
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