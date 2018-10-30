Вернувшийся домой экипаж «Норда» получит помощь от властей Крыма

Симферополь, 30 октября. Вернувшийся домой экипаж «Норда» получит помощь от крымских властей, заявил вице-спикер парламента республики Ефим Фикс.

30 октября семь членов экипажа судна «Норд», которых незаконно удерживали на Украине, были обменены на семь украинских моряков с рыболовецкого судна ЯМК-00412. Фикс отметил, что российским морякам оказывалась вся необходимая, в том числе и правовая, помощь, когда они находились на территории Украины.

«И сегодня, после возвращения, я думаю, что руководство республики примет соответствующие меры и решения для оказания помощи тем людям, которые возвратились в Крым, вернулись к своим семьям домой», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, «Норд» был захвачен украинскими пограничниками 25 марта, так как Киев считал российских моряков якобы гражданами Украины. Украинское судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма во время незаконного вылова камбалы.