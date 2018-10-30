Навыки и опыт ушедших в отставку губернаторов не пропадут даром — Путин

Москва, 30 октября. Президент РФ Владимир Путин завил, что он постарается использовать навыки и опыт ушедших в отставку губернаторов. Об этом он заявил во время встречи с 15 главами регионов, оставившими свой пост.

«Я уверен, что вам удастся, во всяком случае, я буду к этому стремиться, использовать имеющиеся у вас навыки и опыт — и жизненный, и профессиональный — для того, чтобы использовать их и на других участках работы», — отметил российский лидер.

Президент также поблагодарил чиновников за службу. По его словам, управление субъектом федерации — это тяжелая и многообразная работа, успешность которой во многом зависит от того, как губернатор относится к своим обязанностям и насколько искреннее он стремится улучшить жизнь россиян. Путин подчеркнул, что при хорошем управленце люди чувствуют положительные изменения в здравоохранении, ЖКХ, экологии и других важных сферах жизнедеятельности.