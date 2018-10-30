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Правительство РФ работает над механизмом помощи дольщикам

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Правительство РФ работает над механизмом помощи дольщикам

Москва, 30 октября. Правительство России может разработать механизм помощи обманутым дольщикам. Об этом заявил вице-премьер правительства Виталий Мутко.

По его словам, застройщики смогут работать в долевом строительстве по новым правилам с 1 июня 2019 года. Так, государство будет бесплатно передавать в регионы земельные участки для решения проблем дольщиков. Он подчеркнул, что всего государство передаст в регионы пять участков общей площадью 7,5 гектаров.

Мутко также рассказал, что переход к банковскому сопровождению лишит возможность застройщиков направлять нецелевые средства на незавершенное строительство. Для решения этой проблемы  правительство разработает новый механизм, подчеркнул вице-премьер.

Вице-премьер напомнил, что в России с 2017 года действует Фонд дольщиков. Застройщики перечисляют 1,2% от каждого договора долевого участия. С 1 июля они будут обязаны зачислять деньги дольщиков на банковский счет.

Отметим, что Минстрой России в июле насчитал 842 проблемных объекта в 69 субъектах федерации.

Автор: Денис Коробейников
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