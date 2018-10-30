Путин поддержал идею проведения выборов среди несовершеннолетних

Москва, 30 октября. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активнее применять практику проведения выборов и референдумов среди несовершеннолетних молодых людей, чтобы подготовить молодежь к политической жизни. Об этом глава государства заявил в ходе торжественного мероприятии по случаю 25-летия избирательной системы РФ.

Президент положительно оценил идею проведения параллельных выборов для молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Глава государства отметил, что подобные мероприятия будут способствовать участию молодого поколения в политической жизни страны.

«У нас в некоторых регионах в тестовом режиме это проходит, идея очень хорошая, на мой взгляд, потому что это позволило бы молодых людей втянуть в реальную политическую жизнь», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что до участия в параллельных выборах молодые люди могли сомневаться «в эффективности избирательной системы», однако после голосования они убедились, что их опасения были напрасными.

«Поэтому вовлечение в реальную политическую жизнь уже на первых этапах молодых людей — это полезная и нужная вещь», — добавил Путин.

Президент предложил подумать о внедрении параллельных выборов среди несовершеннолетней молодежи, отметив, что подобные мероприятия будут способствовать появлению политически активной молодых людей в школах и техникумах.