Аксенов поблагодарил Путина за участие в возвращении в Россию моряков «Норда»

Симферополь, 30 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил членов экипажа российского судна «Норд» с возвращением на родину. Во вторник стало известно, что семь российских моряков обменяны на ранее задержанных российскими пограничниками украинцев.

«Залогом успеха стала поддержка президента РФ Владимира Владимировича Путина, который держал этот вопрос на личном контроле и давал четкие указания. Была проведена огромная коллективная работа», — написал Аксенов в Facebook.

Напомним, о том, что незаконно задержанные россияне вернулись на родину, ранее сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Капитан «Норда» пока остается на Украине, его, вполне вероятно, обменяют на капитана украинского судна «ЯМК-0041», которое занималось браконьерством у берегов Крыма и было задержано в мае.