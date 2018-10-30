Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

ООН призвала Эр-Рияд раскрыть местонахождение тела Хашукджи

48
0 Оставить комментарий

ООН призвала Эр-Рияд раскрыть местонахождение тела Хашукджи

Нью-Йорк, 30 октября. Организация Объединенных Наций потребовала от Саудовской Аравии раскрыть местонахождение тела саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, который был убит при неизвестных обстоятельствах в генконсульстве королевства. С таким заявлением во вторник выступила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Она обратила внимание на то, что для установления всех обстоятельств гибели журналиста необходимо изучить его останки, а для того, чтобы дело не было политизировано, к расследованию должны быть привлечены независимые эксперты.

«Судмедэкспертиза, включая аутопсию тела жертвы, исключительно важны при любом расследовании убийства, и я призываю власти Саудовской Аравии безотлагательно раскрыть местонахождение его тела», —  отметила Бачелет.

Напомним, что обозреватель The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал второго октября после посещения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября Генпрокуратура Саудовской Аравии заявила, что журналист погиб в результате драки с сотрудниками консульства. Генеральный прокурор страны сообщил, что по делу об убийстве Хашукджи были задержаны 18 человек.

Как сообщали СМИ, журналист был убит во время жестоких пыток, которые проходили прямо в генконсульстве. После этого его тело было расчленено и вывезено из здания диппредставительства.

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое