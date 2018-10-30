ООН призвала Эр-Рияд раскрыть местонахождение тела Хашукджи

Нью-Йорк, 30 октября. Организация Объединенных Наций потребовала от Саудовской Аравии раскрыть местонахождение тела саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, который был убит при неизвестных обстоятельствах в генконсульстве королевства. С таким заявлением во вторник выступила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Она обратила внимание на то, что для установления всех обстоятельств гибели журналиста необходимо изучить его останки, а для того, чтобы дело не было политизировано, к расследованию должны быть привлечены независимые эксперты.

«Судмедэкспертиза, включая аутопсию тела жертвы, исключительно важны при любом расследовании убийства, и я призываю власти Саудовской Аравии безотлагательно раскрыть местонахождение его тела», — отметила Бачелет.

Напомним, что обозреватель The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал второго октября после посещения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября Генпрокуратура Саудовской Аравии заявила, что журналист погиб в результате драки с сотрудниками консульства. Генеральный прокурор страны сообщил, что по делу об убийстве Хашукджи были задержаны 18 человек.

Как сообщали СМИ, журналист был убит во время жестоких пыток, которые проходили прямо в генконсульстве. После этого его тело было расчленено и вывезено из здания диппредставительства.