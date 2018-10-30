РПЦ сделала все для урегулирования вопроса с Константинополем по Украине — патриарх Кирилл

Москва, 30 октября. Русская православная церковь сделала все необходимое для урегулирования вопроса по ситуации на Украине, а также для обсуждения вопроса по-братски с Константинополем. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время фестиваля православных СМИ «Вера и слово».

По его словам, патриарх Вселенского патриархата Варфоломей отверг все предоставленные доводы. Патриарх отметил, что старался спокойно поговорить с главой Константинопольского патриархата.

«Когда я чувствовал, что эмоциональный уровень моего собеседника начинает превышать допустимый уровень — я его так за руку возьму, по-братски скажу: «Ну, давайте спокойнее, ну, давайте поговорим», — рассказал предстоятель РПЦ.

По его словам, позиция Варфоломея была выражена резко и радикально. Он подчеркнул, что во время встречи поговорили «от сердца к сердцу», однако беседа не принесла положительного результата.

«Но все-таки еще раз хочу сказать: надежда умирает последней», — подчеркнул патриарх Кирилл.

Напомним, что ранее патриарх Кирилл встречался в Стамбуле с патриархом Константинополя Варфоломеем. Изначально предстоятель РПЦ хотел провести встречу на нейтральной территории, а не в резиденции Варфоломея. В РПЦ отговаривали Кирилла ехать в Стамбул, предполагая, что это может быть унизительным.