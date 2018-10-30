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Удар «Монолита»: эксперт предположил, какую ракету разрабатывает «Техмаш»

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Удар «монолита»: эксперт предположил, какую ракету разрабатывает «Техмаш»

Научно-производственный концерн «Техмаш» ведет разработку перспективной авиационной ракеты «Монолит», которая может быть установлена как на ударные самолеты, так и на боевые вертолеты. Об этом сообщил директор предприятия Владимир Лепин.

«Этой работой мы хотим показать, что в авиационном направлении мы тоже работаем. Это продолжение работ по «Бронебойщику», только в другом калибре. Понятно, что это другие дальности, другая эффективность», — подчеркнул он.

При этом Лепин не стал раскрывать подробности характеристики самой ракеты. Более того, он не уточнил, какого класса будет изделие. Военный эксперт ТАСС Виктор Литовкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что пока скептически относится к заявлениям «Техмаша».

«Когда ракета появится хотя бы в виде макета, тогда уже можно будет что-то говорить. Но если предположить, что изделие будет ставиться как на вертолеты, так и на самолеты, то, скорее всего, речь идет о ракетах класса «воздух-поверхность». Вполне возможно, они будут входить в комплект блоков НАР (неуправляемых авиационных ракет. — Прим. ФАН)», — считает эксперт.

Удар «монолита»: эксперт предположил, какую ракету разрабатывает «Техмаш»

При этом собеседник ФАН отмечает, что раз «Монолит» является продолжением работ по авиационным ракетам «Бронебойщик», то «Техмаш» создает следующее поколение неуправляемых ракет.

«В настоящее время неуправляемые ракеты С-8 имеют калибр 80 мм, то новые снаряды должны быть больше и, соответственно, должны нести увеличенную боевую часть. Может быть, это будет 100 мм, а значит, и удар такого «Монолита» будет действительно мощным и уж точно ощутимым», — продолжил собеседник ФАН.

Литовкин отмечает, что в настоящее время в России подходят к концу государственные испытания новой авиационной ракеты С-8ОФП «Бронебойщик», после чего командование армии должно будет решить, принимать изделие на вооружение ВКС РФ или нет. При положительном решении неуправляемая авиационная ракета должна будет поступить в опытно-войсковую эксплуатацию.

Удар «монолита»: эксперт предположил, какую ракету разрабатывает «Техмаш»

«А сейчас «Техмаш» уже ведет инициативную разработку новых ракет. Значит, в войсках высказали предположение о необходимости увеличения калибра уже используемых боеприпасов», — заключил эксперт.

Напомним, новейшая неуправляемая авиационная ракета С-8ОФП «Бронебойщик» предназначается для боевых Су-24, Су-25, Су-34, ударных модификаций Ми-8, боевых вертолетов Ми-24, Ми-35, Ми-28, Ка-50 и Ка-52. Новая ракета способна поражать цели на расстоянии до шести километров. Особенность авиаракеты заключается в том, что она способна взрываться как при ударе, так и перед преградой, в зависимости от настроек.

Автор: Игорь Сарматов
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