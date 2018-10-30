Удар «монолита»: эксперт предположил, какую ракету разрабатывает «Техмаш»

Научно-производственный концерн «Техмаш» ведет разработку перспективной авиационной ракеты «Монолит», которая может быть установлена как на ударные самолеты, так и на боевые вертолеты. Об этом сообщил директор предприятия Владимир Лепин.

«Этой работой мы хотим показать, что в авиационном направлении мы тоже работаем. Это продолжение работ по «Бронебойщику», только в другом калибре. Понятно, что это другие дальности, другая эффективность», — подчеркнул он.

При этом Лепин не стал раскрывать подробности характеристики самой ракеты. Более того, он не уточнил, какого класса будет изделие. Военный эксперт ТАСС Виктор Литовкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что пока скептически относится к заявлениям «Техмаша».

«Когда ракета появится хотя бы в виде макета, тогда уже можно будет что-то говорить. Но если предположить, что изделие будет ставиться как на вертолеты, так и на самолеты, то, скорее всего, речь идет о ракетах класса «воздух-поверхность». Вполне возможно, они будут входить в комплект блоков НАР (неуправляемых авиационных ракет. — Прим. ФАН)», — считает эксперт.

При этом собеседник ФАН отмечает, что раз «Монолит» является продолжением работ по авиационным ракетам «Бронебойщик», то «Техмаш» создает следующее поколение неуправляемых ракет.

«В настоящее время неуправляемые ракеты С-8 имеют калибр 80 мм, то новые снаряды должны быть больше и, соответственно, должны нести увеличенную боевую часть. Может быть, это будет 100 мм, а значит, и удар такого «Монолита» будет действительно мощным и уж точно ощутимым», — продолжил собеседник ФАН.

Литовкин отмечает, что в настоящее время в России подходят к концу государственные испытания новой авиационной ракеты С-8ОФП «Бронебойщик», после чего командование армии должно будет решить, принимать изделие на вооружение ВКС РФ или нет. При положительном решении неуправляемая авиационная ракета должна будет поступить в опытно-войсковую эксплуатацию.

«А сейчас «Техмаш» уже ведет инициативную разработку новых ракет. Значит, в войсках высказали предположение о необходимости увеличения калибра уже используемых боеприпасов», — заключил эксперт.

Напомним, новейшая неуправляемая авиационная ракета С-8ОФП «Бронебойщик» предназначается для боевых Су-24, Су-25, Су-34, ударных модификаций Ми-8, боевых вертолетов Ми-24, Ми-35, Ми-28, Ка-50 и Ка-52. Новая ракета способна поражать цели на расстоянии до шести километров. Особенность авиаракеты заключается в том, что она способна взрываться как при ударе, так и перед преградой, в зависимости от настроек.