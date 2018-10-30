Путин: Муниципальный фильтр на выборах губернатора нужно совершенствовать

Москва, 30 октября. Необходимо обдумать возможность совершенствования муниципального фильтра на губернаторских выборов. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

По его словам, фильтры не являются строгим ограничением волеизъявления граждан. Путин подчеркнул, что об этом говорит опыт выборов в Хакасии, Приморье и Владимирской области, во время которых действующие губернаторы претендовали на переизбрание, но не смогли это сделать.

Напомним, что российский президент во вторник участвует в мероприятии по случаю 25-летия российской избирательной системы. Оно проходит в Кремле.