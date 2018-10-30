Путин заявил, что россияне будут помнить всегда день референдума в Крыму

Москва, 30 октября. Россияне никогда не забудут день проведения референдума в Крыму, заявил президент России Владимир Путин.

Во время торжественного мероприятия, посвященного 25-летию избирательной системы России, глава одного из территориальных избирательных комитетов Севастополя Елена Вовк констатировала, что день проведения референдума в Крыму в регионе никогда не забудут, он стал особенным для жителей полуострова.

«По поводу выступления коллеги из Севастополя, — добавил президент России. — Она сказала, что день референдума они не забудут никогда. Мы тоже никогда не забудем. Вся Россия не забудет».

Путин также выразил мнение, что в будущем крымчане будут помнить тех, кто организовывал референдум в 2014 году.

Напомним, жители Крыма отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. На полуострове был проведен референдум, где абсолютное большинство проголосовавших выступили за воссоединение с Россией. В Киеве отказались признать это решение крымчан, объявив регион так называемой «временно оккупированной территорией». В Москве в свою очередь подчеркнули, что вопрос принадлежности Крыма закрыт — он российский.