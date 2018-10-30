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Ученые назвали витамин, который укрепляет зубы и спасает от инфаркта

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Рыбий жир укрепляет зубы и спасает от инфаркта — ученые

Вашингтон, 30 октября. Витамин D оказывает на организм гораздо более значительное влияния, чем считалось раньше.

Американские ученые установили, что витамин D укрепляет зубы, а также помогает сохранять здоровыми сосуды и сердце, снижая таким образом риск инфаркта. Кроме того, он замедляет развитие рассеянного склероза и увеличивает выносливость.

Причем последний фактор прямо пропорционально зависит от дозировки витамина D. Чем больше этого вещества попадает в организм, тем легче человек переносит длительные физические нагрузки.

К таким выводам исследователи пришли благодаря эксперименту. На протяжении определенного времени они следили за состоянием 2 тыс. пациентов-добровольцев, регулярно давая им богатый витамином D рыбий жир, пишет издание «Царьград».

Автор: Антон Соколов
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