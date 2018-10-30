Путин предложил отдельное содержание осужденных за терроризм в России
Москва, 30 октября. Президент России Владимир Путин предложил отдельное содержание осужденных за терроризм от тех преступников, которые нарушили другие статьи уголовного кодекса. Об этом он заявил на торжественном мероприятии, которое посвящено 25-летию избирательной системы России.
Путин считает необходимым подумать о содержании лиц, осужденных за терроризм. Предполагается, что более рациональным будет их содержание отдельно от тех людей, кто был осужден за другие преступления.
«Эти дополнительные университеты – обработка в местах лишения свободы заключенных со стороны радикальных элементов, нам совершенно ни к чему, — объяснил российский лидер. — Надо подумать об этом».
Ранее Путин призвал не допустить манипуляций при голосовании по месту пребывания.