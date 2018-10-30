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Мяч на украинской стороне: в Крыму рассказали, как будут освобождать капитана «Норда»

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Мяч на украинской стороне: в Крыму рассказали, как будут освобождать капитана «Норда»

Москва, 30 октября. Капитан российского сейнера «Норд» Владимир Горбенко, который пока остается на Украине, в скором времени может быть обменян на капитана задержанного украинского судна «ЯМК-0041». Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

Он отметила, что после того, как был решен вопрос возвращения в Россию семерых членов экипажа «Норда», главная задача — это вернуть на родину Горбенко.

«Российская сторона будет все делать абсолютно симметрично, как и украинская, по капитанам. Мяч на украинской стороне», — цитирует Лубину ТАСС.

Напомним, ранее во вторник в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой рассказали, что семь российских моряков с «Норда» обменяны на членов экипажа украинского судна «ЯМК-0041».  

Украинских браконьеров задержали в Крыму в мае, ущерб от их действий оценивается примерно в полмиллиона рублей. 

Автор: Федор Веснин
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