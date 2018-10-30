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Сирия: жители Голанских высот заявили о проведении всеобщей забастовки

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Сирия: жители Голанских высот заявили о проведении всеобщей забастовки

Голаны, 30 октября. Лидеры общины горцев-друзов заявили о проведении всеобщей забастовки на Голанских высотах. Она назначена на среду. Об этом сообщает агентство САНА.

Община горцев-друзов протестует против планов израильских властей провести выборы на территории, которую Израиль незаконно оккупировал у Сирии. Жители Голанских высот заявили, что поддерживают бойкот выборов в единстве со своей родиной.

Как сообщает САНА, израильские полицейские в ответ на демонстрации жителей поселка Мадждаль-Шамс, который является административным центром Голан, применили слезоточивый газ и резиновые пули. Несколько человек были арестованы в ответ на агрессивные действия против полицейских. Протестующие якобы бросали камни.

Во вторник представители Сирии направили в СБ ООН послание. В нем они требуют остановить преследование мирных граждан на Голанах. 

«Голанские высоты являются неотъемлемой частью Сирии, которая рано или поздно всеми доступными средствами добьется их возвращения», — сообщается в документе.

Напомним, что Израиль аннексировал эту территорию у Сирии в 1981 году. Численность еврейских поселенцев на Голланах достигает 18 000 человек. В друзских деревнях также проживает 18 000 человек. Сирия требует возвращение оккупированной территории.

Автор: Денис Коробейников
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