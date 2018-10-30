Тимошенко собирается требовать с России 100 млрд евро за потерю Крыма

Киев, 30 октября. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что она потребует от России выплаты 100 млрд евро в качестве компенсации за потерю Крыма и Донбасса. Об этом она заявила, выступая на презентации стратегии по интеграции Донбасса.

«Если все пострадавшие украинские граждане подадут иски против государства-агрессора, то общая сумма претензий, рассчитанных согласно практике Европейского суда по правам человека, превысит 100 миллиардов евро», — отметила Тимошенко.

По словам политика, на компенсацию смогут претендовать пострадавшие в Донбассе военные, семьи погибших и переселенцы. Кроме того, она выступает за подсчет суммарных потерь, которые понесло государство в результате развязанной им войны на востоке.

На Украине началась агитация в преддверии президентских выборов, которые пройдут весной следующего года. Тимошенко стала одним из заявленных кандидатов и, судя по опросам, на данный момент лидирует.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.