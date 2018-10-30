«Страна-аутсайдер»: Медведчук заявил о превращении Украины в сырьевой придаток

Киев, 30 октября. За годы независимости Украина утратила статус промышленного государства, превратившись в аграрно-сырьевой придаток. Об этом заявил лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

Таким образом Медведчук прокомментировал заявление украинского вице-премьера Степана Кубива, который утверждает, что экономическое сотрудничество с Россией во времена СССР якобы превратило Украину в «сырьевой придаток». Медведчук призвал Кубива опираться на факты и не озвучивать «досужие домыслы и пропагандистские штампы».

«В 90-е годы прошлого века Украина входила в число десяти наиболее промышленно развитых стран мира! А сейчас наша страна среди аутсайдеров», — заявил Медведчук.

Он также добавил, что Украина начала стремительно превращаться в аграрно-сырьевой придаток после прихода к власти «евроинтеграторов». В настоящее время Украина не способна восстановить объем экспорта до уровня 2013 года. С начала 2018 года объем украинского экспорта сократился на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.