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Сирия: почти 500 беженцев вернулись на родину за минувшие сутки

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Сирия: почти 500 беженцев вернулись на родину за минувшие сутки

Дамаск, 30 октября. Почти 500 сирийских беженцев вернулись на родину за минувшие сутки. Такие данные следуют из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев.

Всего за прошедшие сутки в Сирию вернулись 480 человек, сообщил центр. Среди них 132 беженца вернулись в страну из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», а из Иордании через «Насиб» — 348 сирийцев.

По информации центра, в Восточную Гуту за прошедшие сутки вернулись 29 человек. В места постоянного проживания в сирийских провинциях Дамаск и Дейр-эз-Зор прибыли 186 человек.

Автор: Дарья Смолина
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