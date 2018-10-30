Дамаск, 30 октября. Почти 500 сирийских беженцев вернулись на родину за минувшие сутки. Такие данные следуют из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев.

Всего за прошедшие сутки в Сирию вернулись 480 человек, сообщил центр. Среди них 132 беженца вернулись в страну из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», а из Иордании через «Насиб» — 348 сирийцев.

По информации центра, в Восточную Гуту за прошедшие сутки вернулись 29 человек. В места постоянного проживания в сирийских провинциях Дамаск и Дейр-эз-Зор прибыли 186 человек.