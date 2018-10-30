Путин призвал не допустить манипуляций при голосовании по месту пребывания
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Москва, 30 октября. Президент России Владимир Путин призвал не допустить манипуляций при голосовании граждан по месту пребывания. Об этом он заявил на торжественном мероприятии, которое посвящено 25-летию российской избирательной системы.
Путин назвал возможность голосовать на выборах по месту пребывания — хорошей практикой. Однако он подчеркнул, что ее необходимо совершенствовать.
«Нужно над этим работать так, чтобы не было никаких лазеек для нарушений», — уточнил российский лидер.
По словам президента, необходимо не допустить никаких манипуляций при реализации этого процесса.
«Чтобы это [манипуляции] было невозможно, но возможно для волеизъявления и участия граждан в избирательном процессе», — уточнил глава государства.