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Путин призвал не допустить манипуляций при голосовании по месту пребывания

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Путин призвал не допустить манипуляций при голосовании по месту пребывания

Москва, 30 октября. Президент России Владимир Путин призвал не допустить манипуляций при голосовании граждан по месту пребывания. Об этом он заявил на торжественном мероприятии, которое посвящено 25-летию российской избирательной системы.

Путин назвал возможность голосовать на выборах по месту пребывания — хорошей практикой. Однако он подчеркнул, что ее необходимо совершенствовать.

«Нужно над этим работать так, чтобы не было никаких лазеек для нарушений», — уточнил российский лидер.

По словам президента, необходимо не допустить никаких манипуляций при реализации этого процесса.

Путин призвал не допустить манипуляций при голосовании по месту пребывания

«Чтобы это [манипуляции] было невозможно, но возможно для волеизъявления и участия граждан в избирательном процессе», — уточнил глава государства.

Автор: Катерина Иванова
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