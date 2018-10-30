В Изборском клубе объяснили, почему гражданская война в США неизбежна

Москва, 30 октября. Следующие президентские выборы в США могут, по мнению историка, профессора Гарвардского университета Нила Фергюсона, привести к началу гражданской войны в этой стране. Ученый уверен в неизбежности усиления внутренних противоречий и обострения культурного конфликта в американском обществе.

Федеральное агентство новостей обсудило возможность начала гражданской войны в США с директором Центра геополитических экспертиз, постоянным членом Изборского клуба Валерием Коровиным.

«За два столетия Америка накопила большое количество внутренних ошибок, которые удавалось скрывать за счет внутренней консолидации общества сначала вокруг борьбы с советской «Империей зла», затем с виртуально-голливудским «международным терроризмом», — заявил он.

Вместе с тем, по мнению собеседника ФАН, внутренние противоречия, лежащие в основе американского союза независимых государств, — которым, по сути, являются США, — никуда не делись.

«Быстрее всего внутренняя конфликтность вскрылась в элитах, где все обострено и заострено по определению, но сегодня она спускается вниз, в политический класс, в медиа, а к 2020 году эта конфликтность охватит массы, — считает член Изборского клуба. — При этом проблемы и противоречия не решаются властями, но лишь ретушируются».