Москалькова обещала вернуть капитана «Норда» в Россию

Москва, 30 октября. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москвалькова обещала вернуть на родину задержанного украинскими властями капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко.

«Буду добиваться возвращения капитана «Норда». Сегодня состоялась первая важнейшая акция по обмену моряков, дорога протоптана. На Украине есть, с кем договариваться, есть, с кем работать», — пояснила она агентству ТАСС.

Ранее сообщалось, что Москва смогла обменять семерых членов экипажа «Норда» на семерых задержанных в России украинских моряков. Однако капитан «Норда», который подозревается украинскими властями в «нарушении порядка въезда», до сих пор удерживается Киевом. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в марте украинские пограничники задержали российское судно «Норд», зарегистрированное в Крыму. Экипаж судна, которых Киев считает украинскими гражданами, несмотря на российские паспорта, был взят под стражу. Москва расценила эти действия как пиратство на море и начала досматривать все суда, идущие в украинские порты.