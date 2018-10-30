Стивен Сигал примет участие в православном фестивале в Москве

Москва, 30 октября. Известный голливудский актер и музыкант Стивен Сигал примет участие в VIII в Международном фестивале православных СМИ «Вера и слово» в Москве.

Участники фестиваля во вторник встретятся с патриархом Московским и вся Руси Кириллом в храме Христа Спасителя. Предстоятель будет отвечать на вопросы участников из российских регионов и зарубежных стран.

Фото с прославленным актером опубликовал белгородский священник Димитрий Карпенко на своей странице в Facebook, сообщает «Царьград».

Ранее Стивен Сигал положительно отзывался о деятельности патриарха Кирилла, назвав его «великим духовным лидером». Кроме того, Сигал известный своей приверженностью к буддизму назвал «русское Православие — великой религией».