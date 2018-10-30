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Apple презентовала новейший легкий ноутбук с Touch ID и камерой FaceTime HD

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Apple презентовала новейший легкий ноутбук с Touch ID и камерой FaceTime HD

Вашингтон, 30 октября. Новейший легкий ноутбук Apple с Touch ID и камерой FaceTime HD презентовали в Нью-Йорке. Новинку представил публике глава американской корпорации Тим Кук.

Размер дисплея нового ноутбука составляет  13,3 дюймов, а его цветовой диапазон на 43% шире, чем у его предшественников. Камеру FaceTime HD разметили на его верхней рамке, а Touch ID - над клавиатурой. Стомость MacBook Air 2018 с тактовой частотой 1,6 ГГц, винчестером на 128 Гб  и SSD на 8 Гб составляет 1 тыс. 199 долларов.

Apple презентовала новейший легкий ноутбук с Touch ID и камерой FaceTime HD

Корпус новинки выполнен из алюминия, его вес составляет 1,2 кг, а толщина - 15,6 мм. При этом он способен автономно работать до 13 часов подряд. Еще одним выгодным отличием стали динамики. У нового ноутбука они на 25% громче.

 

 

Автор: Ярослава Замысловатова
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