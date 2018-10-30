Не по-братски: патриарх Кирилл раскрыл детали встречи с Варфоломеем

Москва, 30 октября. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл раскрыл детали закрытой встречи с патриархом Константинопольским Варфоломеем, которая прошла 31 августа в Стамбуле.

Патриарх Кирилл рассказал, что когда он предложил провести встречу на нейтральной территории, ему заявили, что он должен приехать в Стамбул, где находится резиденция Константинопольского патриархата. По словам Кирилла, его хотели «поставить на место», и коллеги рекомендовали не ехать, так как это унизительно, но московский патриарх решил иначе.

«Я не обращаю внимания на эти «игрушки». Я готов пешком идти куда угодно — с тем чтобы только предотвратить такое развитие событий, к которому, к сожалению, мы пришли сегодня», — сказал он.

По мнению Кирилла, Варфоломей разговаривал с Московским патриархом не слишком по-братски. При этом, добавил Кирилл, он пытался «сгладить углы».

«Я его так за руку возьму, по-братски скажу: «Ну, давайте спокойнее, ну, давайте поговорим», — рассказал он на VIII международном фестивале православных СМИ «Вера и слово».

Кирилл отметил, что приводил убедительные доводы по украинскому вопросу, однако позиция Константинополя уже на тот момент была достаточно резкой и радикальной.

Напомним, в середине октября Константинополь объявил о начале предоставления неканонической церкви на Украине автокефалии. В РПЦ решили прекратить евхаристическое общение с Константинополем.