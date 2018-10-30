На православном телеканале объяснили причины действий Константинополя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал «заказом на разрушение «острова свободы» — которым, по его словам, является православие, действия Константинополя на территории Украины.
«Несомненно, кому-то надо было нанести удар по этому острову свободы», — заявил он в ходе выступления перед участниками фестиваля «Вера и слово», прошедшего сегодня в Москве.
Федеральное агентство новостей обсудило это заявление главы Русской православной церкви с руководителем религиозной редакции телеканала «Царьград» Михаилом Тюренковым.
«Предстоятель русской церкви очень точно определил суть происходящего на Украине. Это действительно не просто политическое и даже геополитическое противостояние, — объяснил эксперт. — Это — борьба антихристианских сил против православия и непосредственно Русской православной церкви как самой массовой и влиятельной церкви в мире».
По мнению собеседника ФАН, в условиях, когда современный мир, «отступивший не только от Христа и его церкви, но и от элементарных духовно-нравственных ценностей», объявил подлинную войну всем консервативно настроенным христианам, на острие этой войны встала именно русская церковь.
«К сожалению, Константинопольский патриархат из властных амбиций, связанных с желанием [патриарха Варфоломея] стать «всеправославным» восточным «папой», пошел по пути соглашательства с современным миром, по пути либерального обновленчества», — считает Тюренков.
Он также отметил, что сегодняшняя экспансия Константинополя на каноническую территорию Московского патриархата на Украине, а также его вступление в общение с украинскими псевдоправославными сектантами-националистами — звенья в цепи военных действий против канонического православия.
«Нет никаких сомнений в том, что в этой своей политике патриарх Варфоломей несамостоятелен, что она продиктована из-за океана. Однако русская церковь и в Средневековье, и в новейшей истории переживала куда более страшные испытания, из которых каждый раз выходила окрепшей и утвердившейся в святоотеческой вере. Уверен, так будет и на этот раз», — подытожил глава религиозной редакции «Царьграда».