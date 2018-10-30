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Крупную мусорную свалку в Севастополе ликвидируют за полгода

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Крупную мусорную свалку в Севастополе ликвидируют за полгода

Севастополь, 30 октября. Суд Севастополя обязал департамент городского хозяйства ликвидировать свалку бытовых отходов на Мекензиевых горах. Об этом информирует пресс-служба горсуда.

«Суд обязал департамент городского хозяйства Севастополя в течение полугода провести рекультивацию свалки бытовых отходов на Мекензиевых горах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что свалка расположена совсем близко от жилой застройки, а ее состояние создает угрозу не только окружающей среде, но и здоровью местных жителей. Ранее предполагалось, что рекультивацию свалки завершат только к 2021 году, пишет ForPost

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов ранее выражал озабоченность тем, как осуществляется вывоз мусора в некоторых городах и районах полуострова. Из-за проблем с мусором Аксенов, в частности, серьезно раскритиковал власти Симферополя. 

Автор: Федор Веснин
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