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ФАС проконтролирует цены на цифровые приставки

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ФАС проконтролирует цены на цифровые приставки

Москва, 30 октября. ФАС России и Минкомсвязи проконтролируют уровень цен на приставки для приема цифрового телевидения и радио. Этот вопрос представители ведомств обсудили сегодня на совещании в Совете Федерации, посвященном текущему состоянию и модернизации телевизионного вещания в России.

«Вопрос обеспечения населения оборудованием очень важный, — сообщил журналистам заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин. — Если операторы будут готовы, а население по техническим или экономическим причинам окажется не готово, то это может создать напряжение и на рынках, и в обществе».

С 1 января 2019 года россияне смогут бесплатно принимать 20 общедоступных телеканалов и три радиоканала в цифровом качестве. Для приема цифрового сигнала необходим современный телевизор или специальная цифровая приставка.

Представитель ФАС считает, что ценообразование на это оборудование является частью проблемы.

ФАС проконтролирует цены на цифровые приставки

«ФАС мониторит цены все и всегда, если ситуация может приводить к негативным последствиям, — приводит корреспондент Федерального агентства новостей слова Голомолзина. — Это вопрос ключевой и мы его в фокусе внимания держим».

Также заместитель руководителя ФАС отметил, что не менее важна разъяснительная работа по настройке и использованию нового оборудования.

«Это не булочку продал, а потом съел. Это оборудование, которое нужно монтировать, нельзя к этому вопросу относиться чисто технологически. Это должно быть сделано так, чтобы потребители получали услугу цифрового вещания и у них не болела голова от прочих вопросов», — отметил замглавы ФАС.

Отметим, что переход на цифровое вещание произойдет в России 1 января 2019 года.

Автор: Ольга Летягина
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