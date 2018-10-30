ФАС проконтролирует цены на цифровые приставки

Москва, 30 октября. ФАС России и Минкомсвязи проконтролируют уровень цен на приставки для приема цифрового телевидения и радио. Этот вопрос представители ведомств обсудили сегодня на совещании в Совете Федерации, посвященном текущему состоянию и модернизации телевизионного вещания в России.

«Вопрос обеспечения населения оборудованием очень важный, — сообщил журналистам заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин. — Если операторы будут готовы, а население по техническим или экономическим причинам окажется не готово, то это может создать напряжение и на рынках, и в обществе».

С 1 января 2019 года россияне смогут бесплатно принимать 20 общедоступных телеканалов и три радиоканала в цифровом качестве. Для приема цифрового сигнала необходим современный телевизор или специальная цифровая приставка.

Представитель ФАС считает, что ценообразование на это оборудование является частью проблемы.

«ФАС мониторит цены все и всегда, если ситуация может приводить к негативным последствиям, — приводит корреспондент Федерального агентства новостей слова Голомолзина. — Это вопрос ключевой и мы его в фокусе внимания держим».

Также заместитель руководителя ФАС отметил, что не менее важна разъяснительная работа по настройке и использованию нового оборудования.

«Это не булочку продал, а потом съел. Это оборудование, которое нужно монтировать, нельзя к этому вопросу относиться чисто технологически. Это должно быть сделано так, чтобы потребители получали услугу цифрового вещания и у них не болела голова от прочих вопросов», — отметил замглавы ФАС.

Отметим, что переход на цифровое вещание произойдет в России 1 января 2019 года.