Путин: Избирательная система России отвечает запросу общества

Москва, 30 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что избирательная система РФ соответствует запросу общества на четкость, оперативность и беспристрастность. Об этом глава государства заявил в ходе торжественного мероприятии в честь 25-летия избирательной системы РФ.

Путин отметил, что в ходе любых выборов избирательные комиссии находятся под пристальным вниманием кандидатов, наблюдателей, средств массовой информации и избирателей.

«Убежден, наша избирательная система, люди, которые в ней работают, способны в полной мере отвечать требованию общества», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что избирательная система России продолжает совершенствоваться, а также призвал ЦИК РФ укреплять принципы открытости, честности и прозрачности выборов и противодействовать какому-либо вмешательству.