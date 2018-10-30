Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Путин: Избирательная система России отвечает запросу общества

453
0 Оставить комментарий

Путин: Избирательная система России отвечает запросу общества

Москва, 30 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что избирательная система РФ соответствует запросу общества на четкость, оперативность и беспристрастность. Об этом глава государства заявил в ходе торжественного мероприятии в честь 25-летия избирательной системы РФ.

Путин отметил, что в ходе любых выборов избирательные комиссии находятся под пристальным вниманием кандидатов, наблюдателей, средств массовой информации и избирателей.

«Убежден, наша избирательная система, люди, которые в ней работают, способны в полной мере отвечать требованию общества», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что избирательная система России продолжает совершенствоваться, а также призвал ЦИК РФ укреплять принципы открытости, честности и прозрачности выборов и противодействовать какому-либо вмешательству.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое