Москва, 30 октября. Организации «Белые каски», которую уже неоднократно ловили на создании фейков в Сирии, грозит скорое закрытие. Так считает президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

Первой ласточкой грядущего краха этой занимающейся фабрикацией химатак «НКО» стало бегство ее руководства в Канаду. Примечательно, что США, которые открыто финансируют данную организацию, отказались предоставлять ее членам политубежище, опасаясь, что вместе с белокасочниками в страну проникнут радикальные исламисты.

Опасения Соединенных Штатов не напрасны. Согласно предварительным данным, среди 117 сотрудников «Белых касок», которых приняла у себя Канада, шестеро — главари «Исламского государства»1.

Желание «касок» убраться из Сирии понятно. Территорий, которые контролирует оппозиция и связанные с ними террористы, становится все меньше, а боевики из «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры»1 (обе группировки запрещены в России) сражаются друг с другом за влияние. Сложившиеся условия слишком опасны для передовиков информационной войны.

«Им там просто опасно находиться: идет внутренняя борьба между «ан-Нусрой», ИГИЛ1, протурецкими, антитурецкими группировками, и белой каски на голове уже недостаточно для того, чтобы остаться целым», — отметил Матузов.

По его словам, на восточном берегу Евфрата находятся американские кураторы «касок», которые уже ясно дали понять, что не пустят их к себе, а в Идлибе становится слишком жарко — правительственные силы в любой момент могут начать военные действия, пишет «Царьград».

1 Организация запрещена на территории РФ.