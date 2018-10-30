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Пятерых украинских сталкеров поймали в зоне отчуждения в Чернобыле

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Пятерых украинских сталкеров поймали в зоне отчуждения в Чернобыле

Киев, 30 октября. Пять украинских сталкеров поймали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. При проверке выяснилось, что туристы прибыли сюда из Киевской, Черкасской и Одесской области.

По данным украинских полицейских, две группы сталкеров обнаружили при патрулировании местности вблизи села Черевач. 

В первой группе мужчин 21, 26 и 29 лет, двое оказались жителями Киевской области, третий сталкер - из Черкасской области. Следом была задержана и вторая группа молодых людей из Киева и Одессы. Двоим задержанным 20 и 21 год.

За проникновение в зону отчуждения в отношении всех нарушителей были составлены административные протоколы. Им грозят штрафы от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, уточняют местные СМИ.

Автор: Ярослава Замысловатова
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