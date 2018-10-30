В РПЦ назвали заказчика раскола во всемирном православии

Глобальным заказом на разрушение «острова свободы» — православия — назвал действия Константинополя на Украине Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Несомненно, кому-то надо было нанести удар по этому острову свободы. Почему я называю православие островом свободы? Потому что мы свободны от глобального оболванивания и господства чужих мыслей над нами», — заявил он в ходе встречи с участниками фестиваля «Вера и слово» в Москве.

Федеральное агентство новостей обратилось за разъяснениями к настоятелю храма мученицы Татианы при МГУ протоиерею Владимиру Вигилянскому.

«Я присутствовал при этом заявлении, — рассказал он. — И хотелось бы несколько уточнить, что речь идет не об РПЦ, а о всемирном православии. Сейчас все делается для того, чтобы разрушить единство всемирного православия, уничтожить единственное препятствие на пути глобального атеистического греховного мира. Инструментом, как можно было понять по заявлению патриарха Кирилла, в руках этой силы стала Вселенская патриархия — Константинопольский патриархат. Именно его руками выполняется эта задача».

По мнению священника, за последними событиями, которые привели к расколу в православии, стоят те, кто провозгласил себя повелителями этого мира.

«Я думаю, что это Соединенные Штаты Америки, именно они позиционируют себя в качестве силы, которая должна контролировать весь мир», — констатировал священник.

Что же касается того, как православные во всем мире — в России, на Украине, в других странах, — должны реагировать на происходящее, то, по мнению собеседника ФАН, для верующих людей вообще ничего не изменилось.

«В Евангелии Христос сказал: «Вас будут гнать за меня и за мое имя», и поэтому мы ко всему готовы, — напомнил он. — На протяжении двадцати столетий гонения на христианство выполнялись всеми методами уничтожения, какие только можно было придумать этой цивилизации».