Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 30 октября.

Военный эксперт Юрий Кнутов оценил обстановку в Донбассе, где Вооруженные сил Украины (ВСУ) планируют менять тактику ведения военных действий. ВСУ переходят на американскую тактику в Донбассе: эксперт объяснил, чем новая стратегия опасна для ЛНР И ДНР.

Примерно треть просмотров объявлений с квартирами в российской столице и Московской области приходится на жителей других регионов. Назван топ-5 регионов, откуда люди переезжают в Москву.

Украина не получит дополнительных прав, отказавшись от соглашения с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. «Рвите, это на руку России»: в Сети ответили на отказ Киева от денонсации договора об Азовском море.

Как сообщают польские СМИ, немецкий рынок труда может стать намного доступнее для жителей Украины. Украину в любом случае ждет полный крах: эксперт прокомментировал страх Варшавы потерять гастарбайтеров.

Сенатор Игорь Морозов ответил бывшему руководителю СБУ Смешко, который пожелал «создать максимум дипломатических проблем» России. «Собака лает — караван идет»: в Совфеде ответили экс-главе СБУ, решившему исключить РФ из Дунайской комиссии.

Эксперты Росконтроля провели проверку 9% творога, который можно встретить на полках российских магазинов. Специалисты не смогли найти продукт, который могли бы рекомендовать к покупке. Росконтроль проверил качество 9% творога в российских магазинах.

В подконтрольной Украине Марьинке в Донбассе погиб командир разведывательного подразделения 28-ой бригады ВСУ. Украинский солдат застрелил офицера ВСУ в Донбассе.

Украину предупредили о катастрофе: Киев неминуемо уйдет под воду. Это произойдет в случае масштабного паводка, предупредил эколог Международной благотворительной организации «Экология-Право-Человек» Алексей Василюк. Киев уйдет под воду: украинский эколог предупредил о неминуемой катастрофе.

Депутат Верховной рады от президентской фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник заявил о необходимости отменить это соглашение. Последствия будут катастрофическими: эксперты объяснили нежелание Украины разрывать договор по Азовскому морю.

Первый уикенд продаж новой модели iPhone XR показал, что данный смартфон оказался на 34% популярнее, чем флагманы Apple. Отмечается, что самой популярной версией iPhone XR оказалась модель на 128 гигабайт черного цвета Смартфон iPhone XR оказался популярнее новых флагманов Apple.