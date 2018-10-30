Москва, 30 октября. В ООН отметили существенное снижение военной активности в сирийском Идлибе после подписания соглашения о создании зоны деэскалации в этом районе между Москвой и Анкарой.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш констатировал: «после обнародования этого соглашения в идлибской зоне деэскалации резко сократилась военная активность». По его словам, также не были зафиксированы авиаудары.

Однако, отметил Гутерреш, что сообщения о похищениях, нападениях с применением самодельных взрывных устройств и других угрозах против мирных жителей продолжают поступать.

Напомним, Россия и Турция подписали соглашение о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации 17 сентября. Документ предусматривает формирование демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками Сирии к 15 октября.

Ранее генсек ООН призвал Совет безопасности ООН продлить резолюцию по гуманитарной помощи жителям САР.

Напомним, конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.