Донбасс сегодня: все больше солдат ВСУ становятся наркоманами, украинские СМИ «разоблачили» россиян

Донбасс, 30 октября. На донецком направлении произошло очередное обострение. Расследование показало, что каждый второй солдат 58-й бригады — наркоман. Киевские СМИ создали очередную «сенсацию». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

По территории 13 населенных пунктов Донецкой народной республики за последние сутки украинские войска выпустили более 360 мин и гранат. Наиболее интенсивные обстрелы велись на донецком направлении. Несколько стихли бои на мариупольском направлении и в районе Горловки.

Солдаты Киева использовали бронетранспортеры, боевые машины пехоты и 120-мм минометы. На луганском направлении зафиксировано два обстрела поселков Калиновка и Голубовское, применялись гранатометы и орудия БМП.

Каждый второй — наркоман

Неутешительные выводы сделаны военной службой правопорядка ВСУ совместно с командованием 58-й мотопехотной бригады при проверке двух батальонов бригады. В ходе рейдов выявлено, что 25 солдат находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Двое «защитников» отсутствовали на местах несения службы, объявлены в розыск. До сих их местонахождение не установлено.

Но «вишенкой на торте» и самым ярким показателем проверки стали результаты анализов крови и физиологических жидкостей. Согласно анализам, 50% личного состава 58-й бригады употребляют различные наркотики. Вот такая она — «сильнейшая армия на континенте».

Командование бригады проводит тестирование

Учитывая вышеизложенное, становится понятным рвение командования Операции объединенных сил навести хоть какой-то порядок в подчиненных подразделениях и выяснить причины морального разложения личного состава армии.

Правда, пока армейские офицеры по работе с личным составом действуют шаблонными методами. Разведка луганчан сообщает, что командованию 59-й мотопехотной бригады поручено установить причины уклонения военнослужащих от выполнения приказов и нежелания продолжать службу в ВСУ.

С этой целью заместитель комбрига части по работе с личным составом полковник Вольский намеревается провести тестирование в подразделениях бригады.

Офицер ВСУ подорвался на собственных минах

В районе подконтрольной ВСУ Каменки в Донецкой области старший лейтенант 92-й механизированной бригады Якубовский подорвался на минных заграждениях, установленных бойцами его подразделения.

Инцидент произошел 24 октября. Офицер остался жив, но находится в крайне тяжелом состоянии. Командование бригады списало это на боевые действия ополченцев. В ДНР причастность к ранению украинского военнослужащего отрицают.

«Разоблачение» от украинских СМИ

Украинские средства массовой информации во вторник вышли с «сенсационным» материалом под заголовком «Российские наемники на Донбассе перестали скрываться: Лучшая иллюстрация к мифу о «братских народах».

В качестве аргумента приводится видео, на котором ополченец с позывным «Горыныч» рассказывает о войне в Донбассе. Только при этом военнослужащий также говорит о том, что из армии РФ его уволили еще в 2009 году. То есть в Донбасс россиянин приехал добровольцем. Ну а как известно, русских добровольцев в Донбассе тысячи, а в украинских СМИ их принято называть «наемниками».

Вот интересно, а почему же киевские издания не выходят с сенсационными заголовками об «американской» или «итальянской» интервенции, когда в Сети появляются откровения ополченцев ДНР и ЛНР — граждан Штатов, Италии и других стран?