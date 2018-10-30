«Мы все держали кулачки»: в пресс-службе Москальковой рассказали подробности освобождения экипажа «Норда»

Семеро членов экипажа российского рыболовецкого судна «Норд» были обменяны на семерых украинских моряков. Об этом Федеральному агентству новостей рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Капитан российского судна до сих пор удерживается на Украине.

«Мы можем подтвердить, что сегодня семеро российских моряков с судна «Норд» наконец-то вернулись на родную землю — в российский Крым, к своим семьям, родным и близким, к тем, кто их очень долго и давно ждал», — рассказала начальник отдела по взаимодействию со СМИ управления информации и международного сотрудничества аппарата уполномоченного по правам человека РФ Кристина Симонян.

В свою очередь, семь украинских моряков также вернулись на родину, добавила она.

«В своем комментарии на пункте пропуска в Армянске Татьяна Николаевна (Москалькова. — Прим. ФАН) отметила, что для нее этот день очень радостный, потому что именно гуманитарная составляющая ее работы дала возможность этот обмен совершить, — пояснила Симонян. — Она надеется, что это первый шаг к налаживанию нормального гуманитарного сотрудничества с украинской стороной».

Работа с Украиной проводилась постоянно — даже несмотря на то, что для российской стороны были созданы огромные сложности и преграды, отметили подробности в пресс-службе омбудсмена.

«Как вы знаете, Татьяна Николаевна ездила к Кириллу Вышинскому и другим нашим гражданам, которые находятся в заключении на Украине. Ее не пускали. Проходила информация о том, что она недавно была в Керчи и из-за этого ей въезд на территорию Украины запрещен», — рассказала собеседница ФАН.

Было очень много сложностей во взаимоотношениях с Киевом, но самое основное — это судьбы людей, добавила она.

«Когда мы можем помочь, мы не обращаем внимания на политические вещи и идем своей дорогой, — подчеркнула Симонян. — Самое главное здесь — результат».

Было много случаев, когда украинская сторона меняла свою позицию, добавила собеседница ФАН.

«Конечно, до последнего момента мы все держали кулачки и надеялись, что обмен произойдет. Но мы смогли говорить об этом только когда обмен уже произошел», — резюмировала Кристина Симонян.

25 марта 2018 года рыболовецкое судно «Норд» с экипажем из десяти граждан России на борту было захвачено Погранслужбой Украины. Капитан судна Владимир Горбенко был обвинен в нарушении порядка въезда в Крым и выезда из него «с целью причинения вреда интересам государства». Позже ему было предъявлено обвинение в незаконном ловле рыбы.

Остальные моряки российского судна отделались административными штрафами, однако украинская Погранслужба отказалась выпускать их из страны по российским документам. Двум морякам все-таки удалось вернуться в Россию через Белоруссию. Остальные до последнего времени находились в Киеве, на территории посольства РФ на Украине.

В рамках обмена на Украину были возвращены члены экипажа украинского судна «ЯМК-0041», которое в мае было задержано пограничниками РФ у берегов Крыма.