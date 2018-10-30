Роскомнадзор назвал дату подписания меморандума по борьбе с пиратством

Москва, 30 октября. Меморандум по борьбе с пиратством в Сети будет подписан 1 ноября, заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

Инициатором этого документа выступил Роскомнадзор.

«1 ноября 2018 года состоится подписание меморандума о сотрудничестве между поисковиками и правообладателями по борьбе с распространением пиратского контента», — констатировали представители ведомства.

В сентябре этого года тему сетевого пиратства поднимали представители двух комитетов Государственной думы — по культуре и по информационной политике и связи. Председатель парламентского комитета по культуре Елена Ямпольская обратила внимание, что в комитет поступают обращения от производителей и правообладателей, которые отмечали, что изменения, которые произошли в законодательстве за последние годы, их устраивают, однако они очень переживают из-за ссылок на пиратские ресурсы.