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Изменения избирательной системы РФ должны делать ее прозрачнее — Путин

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Изменения избирательной системы РФ должны делать ее прозрачнее — Путин

Москва, 30 октября. Любые изменения, вносимые в избирательную систему России, должны служить укреплению ее открытости и прозрачности. Так считает президент РФ Владимир Путин, который во вторник принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию избирательной системы России.

«Наша избирательная система постоянно совершенствуется​​​. Это объективный процесс для такого многоуровневого, сложного организма как Россия, который должен адаптироваться к росту политической культуры, к развитию современных технологий, соответствовать запросам и ожиданиям общества», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что избирательная система в РФ должна остаться независимой от каких-либо вмешательств, будь то действия внутри России или происки других стран.

Автор: Федор Веснин
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