Изменения избирательной системы РФ должны делать ее прозрачнее — Путин
Москва, 30 октября. Любые изменения, вносимые в избирательную систему России, должны служить укреплению ее открытости и прозрачности. Так считает президент РФ Владимир Путин, который во вторник принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию избирательной системы России.
«Наша избирательная система постоянно совершенствуется. Это объективный процесс для такого многоуровневого, сложного организма как Россия, который должен адаптироваться к росту политической культуры, к развитию современных технологий, соответствовать запросам и ожиданиям общества», — сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что избирательная система в РФ должна остаться независимой от каких-либо вмешательств, будь то действия внутри России или происки других стран.