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Пашинян остался единственным кандидатом на пост премьер-министра Армении

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Пашинян остался единственным кандидатом на пост премьер-министра Армении

Ереван, 30 октября. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян является единственным претендентом на пост главы правительства. Об этом заявил начальник управления по связям с общественностью парламента Армении Князь Сароян.

«Срок выдвижения кандидатур истек. Других кандидатов на пост премьера кроме Пашиняна нет», — сказал Сароян.

Напомним, 16 октября Никол Пашинян покинул пост главы правительства Армении, что стало формальным поводом для роспуска парламента. По конституции Армении, парламент должен быть распущен, если после отставки премьер-министра депутаты не выберут нового главу правительства в течение двух заседаний. 24 октября парламент Армении не поддержал выдвижение кандидатуры Пашиняна на пост главы правительства. Выборы премьер-министра состоятся 1 ноября на специальном заседании парламента Армении.

Автор: Артем Никулин
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