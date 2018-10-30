Сирия в контексте новых заявлений Эрдогана: к чему приведет операция против курдов к востоку от Евфрата

Турция завершила подготовку к новой операции против курдских вооруженных формирований в Сирии. На этот раз районом, из которого Анкара планирует выбить «Отряды народной самообороны» (YPG), станет территория к востоку от Евфрата. Перейдет ли Эрдоган от слов к действиям и с какими трудностями он может столкнуться — разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

От слов к действиям?

О своем намерении начать полномасштабную операцию против «Отрядов народной самообороны» к востоку от Евфрата президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал сегодня, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

«Мы не позволим на востоке от Евфрата создать террористическую структуру, мы ее разрушим. Шаг за шагом очистим холм за холмом», — заявил турецкий лидер, добавив, что подготовка к операции уже закончена.

Сказанные сегодня слова несколько дней назад были подкреплены ударами турецких войск по курдским позициям в районе Кобани (Айн-аль-Араб) вблизи сирийско-турецкой границы.

Поддерживаемые Соединенными Штатами Америки YPG считаются Турцией террористкой группировкой, которая связана с «Рабочей партией Курдистана».

Напомним, что турецкие войска уже вели боевые действия против курдских вооруженных формирований на территории Сирии. Так, с января по март прошлого года в бывшем курдском кантоне Африн проходила операция, получившая название «Оливковая ветвь». Сразу по ее окончанию Эрдоган начал выступать с заявлениями, что Турция намерена продолжить борьбу против «Отрядов народной самообороны», создав буферную зону на всей протяженности своей южной границы до иракского города Кандиль.

Однако стоит отметить, что если против операции в Африне США не стали протестовать, заявив, что данный район не входит в их зону ответственности, то вот на других территориях, оккупированных курдами у Анкары могут возникнуть серьезные проблемы. В Манбидже, а также в провинциях Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор страны-участницы международной коалиции уже успели развернуть мощную военную инфраструктуру: на курдских территориях находятся военные базы и опорные пункты США и Франции.

Кого предадут США на этот раз?

Сложившуюся ситуацию Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал востоковед Андрей Онтиков. Эксперт считает, что ситуация с Африном в том или ином виде может повториться и на территориях к востоку от Евфрата

«Такая вероятность чрезвычайно высока. Тут можно вспомнить не только Африн, но и ситуацию с Манбиджем, когда американо-турецкие договоренности стали примером того, как США, по существу, сдали курдов. Курды после этого попытались наладить диалог с Дамаском. Но американцы начали направлять в Манбидж подкрепления и стали буксовать договоренности с турками по этому району. Также США отправили дополнительных дипломатов в районы к востоку от Евфрата. В ходе трех раундов переговоров с Дамаском курды достигли даже каких-то договоренностей о совместной хозяйственной деятельности на курдских территориях и так далее. А потом ничего из этого выполнено не было как раз из действий Соединенных Штатов Америки, которые все-таки тогда повернулись к курдам лицом чуть больше», — напомнил собеседник ФАН.

Он обратил внимание на то, что, когда речь идет о курдско-турецких отношениях американцы оказываются не в самом удобном положении, поскольку им приходится выбирать между одними своими союзниками в лице курдов и другим своим союзником — Турцией, с которой у США не самые простые отношения в последнее время.

«Очевидный факт в том, что так огульно портить отношения с турками американцы не собираются. Турция — это страна НАТО, один из важнейших союзников Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, а курдский проект — это пока только проект. Я имею в виду перспективу создания независимого курдского государства. Курдский фактор — это, прежде всего, тот фактор, который позволяет американцам затягивать конфликт, укрепляться в районах к востоку от Евфрата и наносить удар по суверенитету и территориальной целостности Сирии. Но оказавшись перед выбором, США скорее всего будут ориентироваться на Турцию», — считает Андрей Онтиков.

Между Турцией и ИГИЛ

Итак, новая турецкая операция против курдов все-таки возможна. Что же будут делать курды, если Эрдоган начнет наступление? В прошлый раз «Отряды народной самообороны» сняли все свои боеспособные части в Дейр-эз-Зоре, чтобы перекинуть их на север, и приостановили операцию «Буря Джазиры», направленную против «Исламского государства»1 (ИГ1; ИГИЛ1; террористическая организация, запрещенная в РФ). Однако возможно ли это сейчас, когда у курдов очень плачевная ситуация на фронте в районе Хаджина? Боевики ИГИЛ отбили в воскресенье несколько населенных пунктов и фактически вернули контроль над участком сирийско-иракской границей в районе Багуз-Тахтани. По мнению Андрея Онтикова, курды вполне могут снова, несмотря ни на что, приостановить операцию и бросить борьбу с «Исламским государством».

«С точки зрения курдов, если выбирать между ИГИЛ и турками, больший для враг — разумеется, турки. Плюс ко всему, вся эта ситуация на юго-востоке Сирии с этим небольшим оплотом «Исламского государства» у меня лично вызывает ощущение, что все это спектакль, направленный, в том числе, и на оправдание американского военного присутствия в районах к востоку от Евфрата. По ощущениям там происходят все-таки управляемые процессы, поэтому, конечно, игра идет, и тут масса сплетений: и американцы, и курды, и турки, и боевики ИГИЛ. Но курды скорее распрощаются с территориями, которые они отвоевали у «Исламского государства», прекрасно понимая, что в перспективе они это с таким же успехом сделают это еще раз под лозунгами борьбы с терроризмом. И куда сложнее им будет отбивать территории, если это будет вообще возможно, у турок», — объяснил собеседник ФАН.

В качестве примеров Андрей Онтиков привел Африн и Аль-Баб — районы, перспектив вернуть которые у курдов нет.

«На мой взгляд, «Отряды народной самообороны» постараются сохранить территории на севере. Опять же, это то, как видели бы ситуацию курды. Но первую скрипку играют американцы, и именно от американцев будет зависеть то, как будет развиваться ситуация в курдско-турецком противостоянии. Все желания курдов для США — это вещи второстепенные. И если американцы договорятся с турками и дадут им зеленый свет, решив сдать курдов еще раз, что бы курды там ни хотели бы, получится по-американски», — считает Андрей Онтиков.

По мнению эксперта, курдам надо браться за ум и наконец-то понять, что в той игре, которую они затеяли, они находятся не в дамках, а всего лишь являются пешками в руках американцев. Все, что им сейчас действительно нужно, так это начать налаживать отношения с Дамаском и, прежде всего, договариваться о каком-то приемлемом варианте передачи территории под контроль сирийской армии.

«Только она может стать хорошим барьером на пути турецкого продвижения. Но на курдов оказывают давление американцы, и сами курды продолжают мечтать о своей самостоятельности и независимости. Это сильно портит игру. Но, к сожалению, курды не могут понять, что в погоне за своей независимостью, которую им не дадут ни сирийцы, ни иракцы, ни турки, ни иранцы, они лишь усугубляют ситуацию в самой Сирии. Потому что чем больше Турция расширяет свое присутствие, тем сложнее будет убедить ее в будущем эти территории вернуть», — подытожил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.