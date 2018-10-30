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Опубликовано видео подводных испытаний танка Т-90

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Опубликовано видео подводных испытаний танка Т-90

Москва, 30 октября. «Уралвагонзавод» провел подводные испытания танка Т-90. Видео ипроверки техники на герметичность было опубликовано в Стети.

Специалисты «Уралвагонзавода» проверили герметичность основного боевого танка Т-90. Для этого специалисты погрузили его в бассейн. Весь процесс был снят на видео, которое опубликовал «Царьград».

Ранее сообщалось, что во время учений «Запад  — 2017» новейший танк Т-90М по боевой эффективности значительно превзошел прежнюю версию Т-90А. Эксперты уточнили, что модернизированная версия оснащена новым двигателем, бортовым оборудованием и последней версией динамической защиты «Реликт». Летом сообщалось, что уже в этом году российские военные должны получить батальонный комплект Т-90М.

Автор: Катерина Иванова
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