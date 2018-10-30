iPad Pro, Macbook, Mac Mini, AirPods 2: что покажет Apple на презентации 30 октября

Купертино, 30 октября. Американская корпорация Apple 30 октября намерена провести свою вторую осеннюю презентацию в Бруклине.

Первая презентация, на которой публике были представлены iPhone XS и iPhone XS Max, состоялась 12 сентября. Ожидается, что в этот раз Apple сделает акцент не на смартфонах, а на планшетах, ноутбуках и сопутствующих товарах, вроде второго поколения беспроводных наушников AirPods 2 или беспроводной зарядки AirPower.

Почти ни у кого нет сомнений, что на презентации будет покажут планшет iPad Pro. Считается, что внешне он будет напоминать iPhone X с суженными рамками по периметру экрана. Это позволит сделать модель более компактной, но при этом увеличить диагональ экрана с 10,5 до 11 дюймов.

Не исключено также, что на презентации будет продемонстрирован бюджетный ноутбук за тысячу долларов, которому предстоит сменить Macbook Air. Несмотря на относительно невысокий ценник, новинка, как ожидается, будет вдвое превосходить Air по объему оперативной памяти и иметь более мощные процессоры.

Еще один прогнозируемый «сюрприз» — это системный блок Mac Mini. Этот компьютер ориентирован в первую очередь на программистов, которым важна высокая производительность.