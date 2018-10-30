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Экономика

ЦБ установил курсы доллара и евро на 31 октября

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ЦБ установил курсы доллара и евро на 31 октября

Москва, 30 октября. Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на среду, 31 октября.

Согласно данным, курс американской валюты будет равен 65,77 рублей. Европейская валюта будет стоить 74,79 рубля.

Как сообщает «Свободная пресса», курсы доллара и евро по отношению к рублю понизились по сравнению с показателями вторника. Доллар упал на четыре копейки, евро — на 25 копеек.

Ранее эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский рассказал о самой провальной валюте недели. По мнению специалиста, наибольшие потери из трех валют — рубль, доллар, евро — понесет европейская. 

Автор: Дарья Смолина
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