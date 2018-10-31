Сирия: САА нашла большой склад оружия боевиков в провинции Хомс

Дамаск, 31 октября. Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большое количество оружия боевиков при прочесывании района Хула, расположенного на севере провинции Хомс. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

На тайном складе, найденном сирийскими военными, были спрятаны пулеметы Калашникова, снайперские винтовки, гранаты, минометы, самодельные ракетные установки.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Это далеко не первый случай, когда сирийские военные натыкаются на оставленное незаконными вооруженными группировками оружие в освобожденных регионах Сирии.

Так, в начале октября САА обнаружила несколько оружейных складов боевиков в районе Аль-Ваер в провинции Хомс. Среди обнаруженных боеприпасов были снаряды от автоматических станковых гранатометов, причем, часть из них — кустарного производства.

Стоит отметить, что Хомс был и остается одним из наиболее пострадавших от деятельности боевиков районов САР. В данный момент сирийские власти заняты его активным восстановлением.

Район Аль-Ваер был полностью освобожден от радикальных формирований весной 2017 года. Этот город был последним оплотом боевиков в провинции Хомс.

Напомним, что север Хомса и юг Хамы были освобождены от террористических группировок в результате успешных переговоров между сирийскими властями и главарями боевиков. Эти переговоры были бы невозможны без участия представителей российского Центра по примирению вражеских сторон в Сирии.

Боевики, пожелавшие примириться, могли урегулировать свой статус согласно амнистии, предложенной президентом Сирии Башаром Асадом. Для этого им было необходимо сдать все тяжелое вооружение Остальные джихадисты были отправлены в сторону зоны деэскалации «Идлиб» вместе со своими женами и детьми.