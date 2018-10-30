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Любитель селфи из Абакана застрял в вентиляционной шахте на двое суток

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Любитель селфи из Абакана застрял в вентиляционной шахте на двое суток

Абакан, 30 сентября. В Хакасии полицейских привлекли к весьма необычной спасательной операции — сотрудников правоохранительных органов вызвали в детский сад Абакана, чтобы извлечь из вентиляционной шахты мужчину.

Местный житель рассказал, что забрался на крышу учебного заведения, чтобы сделать селфи. Он уронил телефон в вентиляцию, после чего полез за гаджетом и застрял, пишет «ФедералПресс». При этом в заточении мужчина провел двое суток, после выходных на его крики обратили внимание сотрудники детского сада.

Полицейские проверяют, действительно ли мужчина оказался в вентиляционной шахте случайно, как отмечает телеканал «360», ранее жителя Абакана привлекали к уголовной ответственности, а потому не исключено, что он собирался осуществить кражу, а историю с селфи выдумал.

Автор: Федор Веснин
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