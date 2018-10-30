Законопроект Минкомсвязи обеспечит «медвежьи углы» РФ цифровым телевещанием

Законопроект, обязывающий сотовых операторов предоставлять бесплатный доступ к цифровому телевидению жителям труднодоступных населенных пунктов, будет доработан. Об этом заявила сегодня на совещании в Совете Федерации директор департамента государственной политики в области средств массовой информации министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) РФ Екатерина Ларина. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Представитель министерства отметила, что с 1 января 2019 года цифровым вещанием будет обеспечено 98,5 % россиян. Более 50 миллионов домохозяйств получат бесплатный доступ к 20 общедоступным телеканалам и трем радиоканалам. Принимать цифровые каналы россияне смогут при помощи либо современного телевизора, либо специальной цифровой приставки, которую граждане должны приобрести самостоятельно.

При этом 1,5% населения страны — 800 тысяч домохозяйств в отдаленных населенных пунктах — даже при условии покупки телевизора или приставки не смогут принимать цифровой сигнал.

Чтобы решить эту проблему, профильное министерство предложило внести изменения в Федеральный закон «О связи» и обязать спутниковых операторов предоставлять бесплатный доступ к цифровому телевидению и радио жителям таких территорий. В июле этого года инициатива была вынесена на общественное обсуждение.

«В результате переговоров с действующими операторами спутниковых каналов достигнута договоренность. При условии приобретения оборудования операторов и оформления специального договора для граждан этих населенных пунктов дальнейшая услуга по просмотру обязательных общедоступных каналов будет предоставляться бесплатно», — пояснила Ларина суть предложений министерства.

Спутниковые операторы при этом настаивают на введении ряда обязательных условий.

«Принципиальным является утверждение перечня населенных пунктов, оплата договора подключения и то, чтобы такая услуга предоставлялась однократно на домохозяйство. Чтобы не получилось, что люди из этих населенных пунктов будут приходить к разным операторам, оформлять такие договоры, а они потом будут расходиться по всей стране», — пояснила представитель ведомства в ходе совещания.

Представитель Минкомсвязи РФ сообщила, что в настоящий момент текст закона дорабатывается с учетом пожеланий спутниковых операторов.

«Мы считаем, что чем быстрее будет принят этот закон, тем быстрее нивелируется ситуация на территориях, не обеспеченных цифровым вещанием», — отметила инициатор сегодняшнего совещания в Совфеде, сенатор Людмила Бокова.

Екатерина Ларина ответила, что на период работы над законопроектом и до его принятия спутниковые операторы предлагают регионам, на территории которых располагаются не охваченные цифровым вещанием территории, некие льготные предложения.

«НТВ+» и «Триколор», которые изначально официально подтвердили свое участие в проекте, уже начали работу с субъектами. На данном этапе они предлагают в рамках действующего законодательства льготный пакет оборудования и договор без абонентской платы на пять лет. При этом они понимают, что дальше это будет предусмотрено на основании закона», — сказала представитель ведомства.

Ларина также отметила, что еще три оператора заявили о своем желании подключиться к этому проекту.

Отметим, согласно федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания на 2009–2018 годы», с 1 января 2019 года в РФ произойдет переход с аналогового вещания на цифровое. Ранее Минкомсвязи сообщало, что аналоговое вещание не будет отключено, но государство перестанет субсидировать этот формат.