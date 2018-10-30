Шувалов прокомментировал участие ВЭБа в проекте региональной авиакомпании Сбербанка и ВТБ

Москва, 30 октября. Глава ВЭБа Игорь Шувалов не исключил возможного участия Внешэкономбанка в проекте создания региональной авиакомпании Сбербанка и ВТБ, однако пока никаких переговоров с госкорпорацией никто не ведет.

«Сейчас не рассматриваем, но можем рассмотреть», — сказал Шувалов журналистам, уточнив, что это произойдет, если будет «такой запрос и такая необходимость».

Однако пока, по его словам, переговоры с ВЭБ никто не вел.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что новую авиакомпанию в рамках этого проекта могут либо создать с нуля, либо на базе одного из уже существующих перевозчиков. По его словам, инвестиции в региональную авиакомпанию составят не менее одного млрд долларов.

При этом Костин указал, что для реализации проекта потребуются государственные субсидии, поскольку без них сфера перевозок в регионах будет убыточной.